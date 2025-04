Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Berauschte E-Scooter-Fahrer

Kaiserslautern (ots)

Mehrere berauschte E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am Montag angehalten und kontrolliert.

Ein 24-jähriger Mann fiel den Beamten gegen 17:30 Uhr in der Logenstraße auf. Da er angab, regelmäßig Cannabis zu konsumieren, wurde bei ihm ein Urintest gemacht. Der Test zeigte ein positives Ergebnis bei der Stoffgruppe THC an. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seinen Konsum geben.

Einen weiteren E-Scooter-Fahrer wollten die Polizisten gegen 18:30 Uhr in der Friedensstraße anhalten. Er versuchte beim Erblicken der Einsatzkräfte zu fliehen, konnte aber nach kurzer Zeit eingeholt und kontrolliert werden. Auch er gab den Konsum von Cannabis einige Stunden vor Fahrtantritt zu. Dem 25-Jährigen wurde ebenfalls eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen.

Kurze Zeit später hielten Polizisten einen 28-Jährigen in der Burgstraße und einen 43-Jährigen in der Karl-Marx-Straße an. Beide waren auf E-Scootern unterwegs. Die Männer gaben an, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Auch sie mussten auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben.

Gegen 23:40 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten einen E-Scooterfahrer in der Bismarckstraße. Der 31-jährige Mann wies drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Ein Urintest zeigte ein positives Ergebnis für die Stoffgruppe THC. Dem 31-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und sein E-Scooter verschlossen in der Bismarckstraße abgestellt. Nachdem ihm ein Arzt auf der Dienststelle Blut abgenommen hatte, konnte der Mann nach Hause gehen. Den Heimweg trat er trotz des polizeilichen Verbots mit dem E-Scooter an. Einsatzkräfte erwischten ihn kurz vor seinem Haus, auf dem Kleinkraftrad fahrend. Er wurde erneut kontrolliert und mit auf die Dienststelle genommen. Auf den Mann kommen nun zwei Anzeigen wegen seiner Trunkenheitsfahrt zu. |elz

