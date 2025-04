Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tatverdächtiger nach Sexualdelikt vorläufig festgenommen

Schwerin (ots)

Nachdem es in der Nacht zum Mittwoch zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein soll, konnte der Tatverdächtige noch in derselben Nacht vorläufig festgenommen werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen habe der spätere Tatverdächtige am 08.04.2025 gegen 22:00 Uhr eine 14-Jährige am Bahnhof in Schwerin angesprochen. Im weiteren Verlauf sollen sich beide Personen gemeinsam in der Schweriner Innenstadt aufgehalten haben. Gegen 23:15 Uhr soll es im Bereich Eisenbahnstraße zu einem sexuellen Übergriff des 34-jährigen Mannes gekommen sein. Als der aus Syrien stammende Tatverdächtige die ukrainische Jugendliche sexuell bedrängt habe, habe sie sich losreißen können und bat Passanten um Hilfe. Diese verständigten dann die Polizei.

Der Tatverdächtige konnte, dank des umsichtigen Verhaltens der Zeugen, in unmittelbarer Nähe gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin, wegen des Verdachts der Vergewaltigung, dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell