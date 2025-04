POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mädchen aus Rostock - Polizei bittet um Hinweise

Zarrentin (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Zarrentin wurde ein 53-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades schwerverletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge bog gegen 05:50 Uhr ein 38-jähriger Autofahrer von der Bahnhofstraße auf ein Tankstellengelände ab und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Fahrer einer Simson Schwalbe. Der 53-Jährige erlitt Verletzungen an den Beinen und am Kopf, weshalb ...

