Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Einbruch in Geschäft am Sonntagnachmittag

Gießen (ots)

Großen-Linden. Am Sonntagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, bemerkten mehrere Zeugen zunächst ein Fahrrad, das im Max-Eyth-Weg auf dem Gehweg vor der Filiale eines großen Textil-Discounters lag. Schnell bemerkte man auch das Loch in einer Scheibe der Gebäudefront sowie eine Person, welche durch die rund einen halben Meter große Öffnung ins Geschäft eindrang. Bevor die hinzugerufenen Polizeistreifen eintrafen, verließ der Einbrecher jedoch wieder das Geschäft und fuhr mit dem markant orange-schwarzen Herrenrad weg. Einige Zeugen nahmen aber mit ihren Autos diskret die Verfolgung auf und lotsten so die Streifen an den Mann heran. Die Durchsuchung des 38-jährigen Einbrechers aus Harbach ergab: Er hatte als Beute lediglich einen Turnbeutel voll Energy-Drinks - und sich dafür noch kräftig an der geborstenen Scheibe geschnitten. Noch während der Dieb auf die Polizeistation verbracht und die kaputte Scheibe von der Feuerwehr gesichert wurde, wollte ein junger Mann auf derselben Polizeistation Anzeige erstatten - wegen Fahrraddiebstahl. Als die Polizeibeamten aus dem vorangegangenen Einbruchs-Einsatz die Fahrradbeschreibung hörten, klingelte es sofort: Ein orange-schwarzes Herrenrad hatten sie heute schon einmal gesehen... geklärter Fall Nummer zwo. Der Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete die Einlieferung in die Haftzellen an, der Einbrecher soll am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Ein Grund für diese Entscheidung könnte auch sein, dass der Mann erst vor einem Monat aus der Haft entlassen worden war...

M. Frackenpohl, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell