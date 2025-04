Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Jugendliche fallen negativ auf

Kaiserslautern (ots)

Ein Zeuge rief am Montagabend die Polizei in die Maxstraße, da zwei Jugendliche dort auf den Dächern der Gebäude herumlaufen und verschiedene Gegenstände herabwerfen würden. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizisten zwei Jungen auf einer Leiter stehend antreffen. Beim Erblicken der Beamten flohen der Elf- und der 15-Jährige in das Gebäude. Dort wurden sie im obersten Stockwerk aufgegriffen. Bei der Durchsuchung ihrer Sachen fanden die Einsatzkräfte einen abgebrochenen Mercedesstern, der einem Fahrzeug in der Entenstraße zugeordnet werden konnte. Außerdem fanden die Polizisten Diebesgut aus einem Einbruch in ein Haus im Pfeifertälchen bei den Jungen. Die beiden wurden anschließend ihren Eltern übergeben. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell