POL-PDKL: In Keller eingebrochen

Eine bisher unbekannte Frau vergas am Sonntagnachmittag in einem Linienbus in Kaiserslautern ihre Handtasche. Durch den Finder der Handtasche wurde diese bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in der Logenstraße abgegeben. In der Handtasche wurde eine nicht geringe Menge an Marihuana festgestellt.

