Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Lausnitz bei Neustadt an der Orla (ots)

Zw. 08:00 Uhr und 14:00 Uhr stieß am 22.03.2025 ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen geparkten Pkw VW Polo in der Ortsstraße in Lausnitz/ Höhe der Hausnummer 46. Hierdurch entstand an der hinteren Stoßstange des VW ein Schaden von ca. 300,- EUR. Hinweise zum Verursacher oder der Verursacherin nimmt die PI Saale-Orla tel. unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

