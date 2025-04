Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nahrungsmittel und Alkohol gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind in der Erfurter Straße in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Diebe verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zugang zu dem Wohnblock. Im Keller drangen sie gewaltsam in ein Abteil ein und entwendeten diverse Nahrungsmittel sowie alkoholische Getränke. Ob aus den anderen Abteilen etwas geklaut wurde, ist noch unklar. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 18:30 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

