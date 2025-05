Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch (26.04.2025 - 10.05.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Einbrecher sind im Zeitraum von Samstag, 26.04.2025 bis Samstag, 10.05.2025 in eine Wohnung an der Villinger Straße eingebrochen. Während sich die Eigentümerin im Urlaub befand, verschafften die Täter sich auf bislang unbekanntem Wege Zutritt in die Wohnung und nahmen mehrere Gegenstände im Wert eines hohen vierstelligen Betrags mit. Anschließend verließen sie die verwüstete Wohnung und flüchteten. Zum Abtransport der Gegenstände benutzen die Diebe vermutlich ein Auto. Die Polizei in Villingen sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sich unter der Nummer 07721 / 6010 melden können.

