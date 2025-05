Geisingen (ots) - Am Montagabend ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße zu einem Dachstuhlbrand mit insgesamt drei verletzten Personen und einem Sachschaden von rund 200.000 Euro gekommen. Gegen 18:00 Uhr meldeten mehrere Anrufer eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss eines Wohnhauses, ...

