Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Lkr. Tuttlingen) - Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus - Drei Verletzte und rund 200.000 Euro Sachschaden (12.05.2025)

Geisingen (ots)

Am Montagabend ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße zu einem Dachstuhlbrand mit insgesamt drei verletzten Personen und einem Sachschaden von rund 200.000 Euro gekommen.

Gegen 18:00 Uhr meldeten mehrere Anrufer eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss eines Wohnhauses, woraufhin Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei zur Brandstelle ausrückten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich bereits alle Bewohner außerhalb des Gebäudes. Drei Personen zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten vor Ort medizinisch versorgt werden.

Das Feuer beschädigte sowohl das Dachgeschoss, als auch eine Wohnung im oberen Stockwerk. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Der Bürgermeister der Stadt Geisingen verschaffte sich vor Ort ein Bild der Lage und sorgte für eine vorübergehende Unterbringung der betroffenen Anwohner.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell