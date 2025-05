Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Pedale verwechselt - Unfall (13.05.2025)

VS-Villingen (ots)

Ein Missgeschick hat am Dienstag, um 9 Uhr zu einem Unfall am Ortseingang Obereschachs auf der Steinatstraße geführt. Ein 38-jähriger Audi-Fahrer wollte nach links in Richtung des Sportplatzes abbiegen und musste hierzu verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein nachfolgender 34-jähriger Motorradfahrer und hielt ebenfalls. Ein hinterherfahrender 66-Jähriger Citroen-Fahrer schätzte die Situation jedoch falsch ein. Als er bremsen wollte, verwechselte er zudem noch die Pedale und beschleunigte. Er prallte in das Heck des Motorrads, wodurch der Fahrer in den Grünstreifen stürzte. Das Zweirad hingegen schleuderte gegen den Audi. Der Motorradfahrer verletzte sich glücklicherweise nicht, seine Maschine war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 17.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell