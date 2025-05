POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Raub vor einem Café in der Feldstraße - Polizei sucht Zeugen (12.05.2025)

Oberndorf am Neckar (ots) - Am Montagmittag hat ein Unbekannter gegen 13:00 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Markts "An der Hochbrücke" einen blauen Skoda Fabia beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugen, die den ...

mehr