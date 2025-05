Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Ladendieb flüchtet - Festnahme nach kurzer Verfolgung (12.05.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Montagabend ist es in einem Supermarkt in der Straße "Am Seltenbach" zu einem Ladendiebstahl gekommen, bei dem ein 25-jähriger Mann versucht hat, Lebensmittel zu entwenden.

Der Mann hatte die Waren zunächst in seinen Rucksack gepackt und die Kassenzone ohne zu bezahlen durchquert. Als eine Kassiererin ihn ansprach, schüttelte er den Rucksack aus, woraufhin ein Großteil der gestohlenen Ware zu Boden fiel. Anschließend rannte der Mann aus dem Markt und stieß während der Flucht mit der Kassiererin zusammen.

Wenig später konnte der 25-Jährige durch Polizeibeamte und mehreren Passanten in der Nähe gestellt und vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl bestand, weshalb die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt erfolgte.

Das couragierte Einschreiten der Passanten hat maßgeblich zur schnellen Festnahme beigetragen. Zivilcourage und Aufmerksamkeit in solchen Situationen sind wichtige Säulen für ein sicheres Miteinander. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für das besonnene und entschlossene Verhalten der Helfer.

