Bräunlingen - K 5736 (ots) - Auf der Kreisstraße 5736 zwischen Mistelbrunn und Bubenbach hat sich am Montag, um 17 Uhr, ein Unfall ereignet. In einer unübersichtlichen Rechtskurve geriet ein in Richtung Mistelbrunn fahrender 37-Jähriger auf die Gegenfahrbahn. Ihm kam ein 60-jähriger Opel-Fahrer entgegen. Die ...

