Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht nach Vorfahrtsverletzung (12.05.2025)

Die Polizei sucht den Fahrer eines silbernen Kombis, der am Montag einer anderen Autofahrerin die Vorfahrt genommen und so einen Verkehrsunfall verursacht hat. Gegen 17:30 Uhr, bog der bislang Unbekannte an einer Einmündung von der Straße "Obere Wiesen" nach links auf die Steinwiesenstraße ab. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 28-jährige Renault-Fahrerin, die durch eine Vollbremsung einen Unfall verhinderte. Ein hinter ihr fahrender 23-jähriger Mercedes-Fahrer konnte indes nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen das Heck des Renaults. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei in Villingen sucht nach dem Fahrer des silbernen Kombi, welcher der jungen Frau die Vorfahrt nahm und bittet, unter der Nummer 07721 / 6010, um Hinweise.

