Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer baut an Tankstelle Unfall und leistet anschließend Widerstand (12.05.2025)

Hilzingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagabend an einer Tankstelle in der Gewerbestraße einen Unfall gebaut und anschließend Widerstand geleistet. Gegen 19.30 Uhr touchierte ein 47-Jähriger beim Rückwärtsfahren auf dem Gelände einer Tankstelle mit einem Fiat Punto einen dahinterstehenden Renault Trafic. Nachdem sich die Beteiligten zunächst untereinander über die Regulierung des verursachten Schadens einigten, der 47-Jährige sich dann jedoch zunehmend aggressiv verhielt, erfolgte schließlich doch die Verständigung der Polizei.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Fiatfahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von über 2,8 Promille. Als die Polizisten dem Mann daraufhin mitteilten, dass er sie zur Blutentnahme begleiten müsse, versuchte er zunächst, sich zu Fuß von der Örtlichkeit zu entfernen.

Daran gehindert leistete der 47-Jährige Widerstand und beleidigte und bedrohte die Beamten.

Ihn erwartet schließlich nicht "nur" eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt, sondern auch eine Anzeige wegen Widerstand, Beleidigung und Bedrohung.

Polizeipräsidium Konstanz