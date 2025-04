BPOL NRW: Bahnhof Siegen - Bundespolizei informiert über Kontrollmaßnahmen

Münster - Paderborn (ots) - Weil sie ein gemietetes Schließfach im Hauptbahnhof Münster nicht mehr öffnen konnte, hat eine 78-Jährige am Donnerstag (24. April) die Bundespolizei aufgesucht. Zu ihrer Überraschung führte sie der gemeinsame Weg nicht zurück in den Hauptbahnhof, sondern geradewegs in die Justizvollzugsanstalt. Die Seniorin hatte einen Strafbefehl des Amtsgerichts Paderborn nicht bezahlt. Wegen ...

