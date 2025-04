Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Geldstrafe nicht bezahlt - Bundespolizei verhaftet Seniorin

Münster - Paderborn (ots)

Weil sie ein gemietetes Schließfach im Hauptbahnhof Münster nicht mehr öffnen konnte, hat eine 78-Jährige am Donnerstag (24. April) die Bundespolizei aufgesucht. Zu ihrer Überraschung führte sie der gemeinsame Weg nicht zurück in den Hauptbahnhof, sondern geradewegs in die Justizvollzugsanstalt. Die Seniorin hatte einen Strafbefehl des Amtsgerichts Paderborn nicht bezahlt. Wegen Unterschlagung war sie im August 2024 zu einer Geldstrafe von 625 Euro verurteilt worden. Weil sie die offene Summe nicht bezahlen konnte oder wollte, muss die türkische Staatsangehörige jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe von zwölf Tagen verbüßen.

