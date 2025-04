Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Hechthausen - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Hechthausen. Am 31.03.2025, in der Zeit von 15:40 - 18:10 Uhr, befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Dachsweg in Hechthausen. Hierbei touchierte das Fahrzeug einen am linken Fahrbahnrand geparkten, silberfarbenen Ford Focus, welcher als Firmenfahrzeug mit Werbung foliert ist. Durch das Touchieren entstand beim Ford eine erhebliche Beschädigungen in Form von Lackkratzern und Eindellungen auf nahezu der gesamten Beifahrerseite. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Hemmoor (04771/6070) zu melden.

