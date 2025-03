Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verfolgungsfahrt auf der BAB27 - Fahrzeugführer gestellt ++++ Verkehrsunfallflucht in Bad Bederkesa - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland/Cuxhaven/BAB27. Am Sonntag (30.03.2025) gegen 23:45 Uhr beabsichtigten Beamte des Polizeikommissariats Geestland einen BMW Sportwagen (M-Modell) zu kontrollieren. Der Fahrer des BMW sollte hierzu an der Anschlussstelle Neuenwalde von der Autobahn geleitet werden. Der Fahrer ignorierte aber die polizeilichen Weisungen ("Bitte folgen") und wechselte im letzten Moment vom Verzögerungsstreifen zurück auf den Hauptfahrstreifen. Der hochmotorisierte Wagen wurde auf über 240 km/h beschleunigt und flüchtete in Richtung Cuxhaven. In dem betroffenen Streckenabschnitt der BAB 27 ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit aufgrund von Fahrbahnschäden auf 100 km/h begrenzt. Die Beamten konnten den BMW zunächst nicht stoppen. Der Fahrer wurde aber später in Cuxhaven angetroffen und überprüft. Der 22-jähriger Cuxhavener stand weder unter Drogen-, noch unter Alkoholeinfluss. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen eines "Verbotenen Kraftfahrzeugrennens" eingeleitet. Der Führerschein wurde einbehalten.

+++++

Geestland-Bad Bederkesa. Am Sonntag (30.03.2025) wurde im Zeitraum von 11:00 bis 15:00 Uhr ein geparkter Mercedes der B-Klasse mit Kennzeichen Kennzeichen aus Hamburg angefahren und am rechten Kotflügel beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca 1.500 Euro geschätzt. Der Verursacher beging Unfallflucht. Der Mercedes war in der Seebeckstraße, Ecke Am Neumarkt, geparkt. Das Polizeikommissariat Geestland nimmt Hinweise unter der Rufnummer 04743 9280 entgegen.

