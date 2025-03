Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Cuxhaven - Eine Person leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Samstag (29.03.2025) kam es gegen 09:00 Uhr im Kreuzungsbereich der Konrad-Adenauer-Allee/Poststraße/Werner-Kammann-Straße/Karl-Olfers-Platz zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW.

Ein 54-jähriger Cuxhavener war hierbei mit seinem PKW von der Konrad-Adenauer-Allee aus kommend in Richtung Poststraße unterwegs. Trotz roter Ampel fuhr er in die Kreuzung ein und kollidierte hier mit dem PKW eines 24-jährigen Cuxhaveners. Durch den Unfall wurde der Beifahrer aus diesem PKW, eine 56-jähriger Cuxhavener, leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der PKW des Unfallverursachers war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell