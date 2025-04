Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in der Wingst - PKW überschlägt sich (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Wingst. Am 31.03.2025 kam es gegen 15:00 Uhr befuhr ein 58-jähriger aus Osten mit seinem Volkswagen Polo die Straße Splethweg in Wingst. Vermutlich aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit verlor er in einer dortigen Kurve die Kontrolle über seinen PKW, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der PKW kam in einem wasserführenden Graben auf dem Dach zum Liegen. Glücklicherweise wurde der Fahrzeugführer nur leicht verletzt und konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde durch hinzugerufene Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW musste abgeschleppt werden.

