BPOL NRW: Reise endet in der JVA - Bundespolizei verhaftet 33-jährigen Mann

Dortmund - Bergkamen (ots) - Am gestrigen Donnerstagnachmittag (24. April) ging ein Mann im Rahmen eines Streits einen Sicherheitsangestellten im Dortmunder Hauptbahnhof aggressiv an. Bundespolizisten identifizierten diesen mit Hilfe von Aufnahmen der Videoüberwachung. Gegen 15:20 Uhr sprachen Bahnmitarbeiter eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Dortmund an. ...

