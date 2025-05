Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter zerkratzt grauen Mercedes A-Klasse - rund 7.000 Euro Schaden (11./12.05.2025)

Singen (ots)

Rund 7.000 Euro Schaden sind die Folgen eines mutwillig zerkratzten Autos in der Richard-Wagner-Straße in den Abend-/Nachtstunden von Sonntag auf Montag. Im Zeitraum zwischen 22 Uhr und 10.30 Uhr machte sich ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand an dem auf Höhe der Hausnummer 30 geparkten grauen Mercedes A-Klasse zu schaffen und zog damit einen langen Kratzer über die komplette Beifahrerseite, den Kotflügel, Scheinwerfer und Stoßstange.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

