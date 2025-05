Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Hegne, Lkr. Konstanz) Unbekannter schlägt Heckscheibe eines roten Opel Tigra ein (12.05.2025)

Allensbach, Hegne (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe hat ein Unbekannter im Laufe des Montags an einem in der Straße "Im Tal" abgestellten Auto verursacht. Im Zeitraum zwischen 07.30 Uhr und 20.15 Uhr, schlug der Unbekannte die Heckscheibe des dort auf einem Parkplatz stehenden roten Opel Tigra mutwillig ein.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

