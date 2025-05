Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrerin bei Unfall auf der Einmündung Petershauser Straße/Markgrafenstraße verletzt (12.05.2025)

Konstanz (ots)

Eine Radfahrerin hat bei einem Unfall auf der Einmündung Petershauser Straße/Markgrafenstraße am Montagmittag Verletzungen erlitten. Eine 60-Jährige war mit einem Pedelec auf der Petershauser Straße in Richtung Jahnstraße unterwegs. An der Einmündung zur Markgrafenstraße bog sie nach links ab und stieß dabei mit einem 17-jährigen Radler zusammen, der die Frau zeitgleich überholte. Die Frau stürzte und verletzte sich. Nach erster Versorgung vor Ort kam sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Zweirädern entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt mehreren hundert Euro.

