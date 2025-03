LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Tankbetrug

Gotha (ots) - Eine bislang unbekannte männliche Person begab sich gestern, gegen 21.30 Uhr in eine Tankstelle in der Puschkinallee. Dort forderte der Unbekannte unter Vorhalten eines pistolenähnlichen Gegenstandes Bargeld von einem 21-jährigen Mitarbeiter. Der Mitarbeiter händigte die Banknoten in Höhe eines oberen dreistelligen Eurobetrages aus. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte nach ersten Erkenntnissen in Richtung Cosmarstraße. Der unbekannte Mann war mit einer ...

