Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bargeld erbeutet

Gotha (ots)

Eine bislang unbekannte männliche Person begab sich gestern, gegen 21.30 Uhr in eine Tankstelle in der Puschkinallee. Dort forderte der Unbekannte unter Vorhalten eines pistolenähnlichen Gegenstandes Bargeld von einem 21-jährigen Mitarbeiter. Der Mitarbeiter händigte die Banknoten in Höhe eines oberen dreistelligen Eurobetrages aus. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte nach ersten Erkenntnissen in Richtung Cosmarstraße. Der unbekannte Mann war mit einer hellen Jeans und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zum dem unbekannten Täter oder dessen Aufenthaltsort tätigen können. Weiterhin werden Personen gesucht, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0073006/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell