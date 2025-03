Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Supermarkt evakuiert- Nachtragsmeldung Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Am Nachmittag des Mittwoch, den 12.03.2025, kam es in einem Einkaufsmarkt am Mühltor zu einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr- und Rettungsdienst (siehe PM http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/5989719). 42 Personen wurden erfasst, die gesundheitliche Beschwerden hatten und medizinisch betreut werden mussten. Mehrere Personen kamen in umliegende Krankenhäuser und wurden ambulant behandelt. Die polizeilichen Ermittlungen führten bisher zu dem Ergebnis, dass ein technischer Defekt derzeit auszuschließen ist. Demnach haben Unbekannte offenbar im Eingangsbereich des Markts eine unbekannte Substanz, vermutlich ein Reizstoff, auf bisher nicht ermittelte Art und Weise ausgebracht. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am betreffenden Tag oder davor gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0065317/2025 entgegengenommen. (ah)

