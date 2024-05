Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Verletzter Motorradlenker nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, zu der es am Donnerstag (02.05.2024), gegen 16.10 Uhr in der Böblinger Straße (Kreisstraße 1073) in Böblingen kam. Ein 26 Jahre alter Motorradlenker war in Richtung Dagersheim unterwegs. Kurz nach der Kreuzung mit der Gottlieb-Daimler-Straße wollte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker aus Richtung Sindelfingen kommend in die Böblinger Straße in Richtung Dagersheim einfahren. Hierzu ist ein Spurwechsel nach links erforderlich. Dabei übersah der Unbekannte mutmaßlich den 26-Jährigen. Der Motorradlenker konnte durch eine Vollbremsung eine Kollision mit dem Fahrzeug verhindern, bei dem es sich mutmaßlich um einen dunkelblauen Kleinwagen handelte. In der Folge stürzte der 26-Jährige. Er wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der am Motorrad entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegengenommen.

