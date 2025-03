Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrugshandlungen

Zwei bislang unbekannte Personen begaben sich im September 2024 unter anderem zu einer Tankstelle in der Straße "Im See" in Thörey und betankten dort ihr Fahrzeug (Transporter) sowie mitgeführte Behältnisse. Der Kraftstoff wurde in der weiteren Folge mit einer nicht den Personen gehörenden Tankkarte bezahlt. Es entstand ein Schaden in Höhe von knapp 5.600 Euro. An dem Transporter waren falsche Kennzeichen angebracht und möglicherweise ein Werbeaufdruck im Frontbereich mit schwarzer Folie (oder ähnlichem) überklebt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den abgebildeten Personen, deren Aufenthaltsort oder dem genutzten Fahrzeug tätigen können. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

