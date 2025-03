Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand- Ergänzungsmeldung

Eisenach (ots)

Heute Morgen geriet ein Wohnhaus in der Ostendstraße in Brand (ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/5994580). Das Feuer uferte im weiteren Verlauf zu einem Vollbrand aus, sodass ein kontrolliertes Abbrennen des Gebäudes unter der Aufsicht der Feuerwehr avisiert wird. Der entstandene Sachschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt. Ob und in welchem Ausmaß das Nachbargebäude eventuell Schaden genommen hat, wird geprüft. Der Einsatz dauert an. Der Verkehr wird weiterhin umgeleitet. (jd)

