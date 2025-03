LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle

Eisenach (ots) - Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kommt es seit heute Morgen, gegen 04.30 Uhr in der Ostendstraße. Hier geriet ein Wohnhaus in Brand. Eine 71-jährige Hausbewohnerin wurde durch die Feuerwehr gerettet. Sie kam, nach derzeitigen Erkenntnissen, leicht verletzt in ein Krankenhaus. Aufgrund des Einsatzes ist unter anderem die Weimarische Straße, der Bereich "Am Köpping" sowie der Kreisverkehr bei Wutha-Farnroda gesperrt. Der dortige Verkehr wird ...

