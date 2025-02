Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG 25 Jahre danach: Kirsten Späinghaus-Flick bleibt unvergessen

Bild-Infos

Download

Wuppertal (ots)

Auf den Tag genau 25 Jahre ist es her, dass ein vermeintlicher Routineeinsatz an der Albrecht-Thaer-Straße in Remscheid-Lennep in einer Katastrophe endete: Am 27.02.2000 wurde die gerade einmal 26 Jahre alte Polizeiobermeisterin Kirsten Späinghaus-Flick bei einem Einsatz durch die Messerattacke eines 27-Jährigen getötet. Hier, am Ort des schrecklichen Geschehens von damals, gedachten heute Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Wuppertal und insbesondere der Polizeiinspektion Remscheid ihrer ermordeten Kollegin. An dem schlichten Holzkreuz mit der Inschrift "Hier starb eine Hoffnung", das in der Albrecht-Thaer-Straße an Kirsten Späinghaus-Flick erinnert, legten sie einen Kranz nieder und hielten inne - um an sie zu erinnern und auch, um sich selbst die Gefahren des eigenen Berufsalltags bewusst zu machen. Denn auch das zeigt der gewaltsame Tod von Kirsten Späinghaus-Flick: Routineeinsätze gibt es nicht. Die Polizeiobermeisterin aus Remscheid war am 27.02.2000 wegen eines gemeldeten Ehestreits nach Remscheid-Lennep gerufen worden. An der Albrecht-Thaer-Straße angekommen, näherte sich ein Mann dem Streifenwagen, in dem die 26-Jährige gemeinsam mit einem Kollegen saß. Was die beiden Beamten nicht wussten: Bei dem Mann handelte es sich um den 27-Jährigen, der zuvor mit seiner Ehefrau in einen heftigen Streit geraten war. Er riss völlig unvermittelt die Fahrertür des Streifenwagens auf und stach auf Kirsten Späinghaus-Flick ein. Die Polizistin stirbt mit gerade einmal 26 Jahren. Das Geschehene von vor 25 Jahren mahnt die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten von heute zu Wachsamkeit und gewissenhafter Eigensicherung. Kirsten Späinghaus-Flick bleibt unvergessen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell