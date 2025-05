Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Strandweg - schwarzen Hyundai Ioniq angefahren und geflüchtet (11.05.2025)

Gailingen am Hochrhein (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntagmittag, im Zeitraum zwischen 12.20 Uhr und 13.30 Uhr, auf dem Strandweg ein Auto angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte touchierte den auf Höhe der Hausnummer 8 am Rheinuferpark abgestellten schwarzen Hyundai Ioniq und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro, um dessen Regulierung er sich jedoch nicht weiter kümmerte und stattdessen einfach davonfuhr.

Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Stockach unter der Tel. 07771 9391-0 entgegen.

