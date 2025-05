Singen (ots) - Am Montagnachmittag sind Polizei und Feuerwehr zu einem Balkonbrand in die Bruderhofstraße ausgerückt. Den Wehrmännern gelang es das Feuer auf dem Balkon schnell zu löschen, bevor es auf die Wohnung übergreifen konnte. Vermutlich war ein in der Sonne gelegenes Feuerzeug aufgrund der Hitze "explodiert" und entzündete in der Folge dort gelagerte ...

mehr