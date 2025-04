Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradfahrer gestoßen und leicht verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 26-Jahre alter Mann soll am Dienstagmorgen (29.04.2025) an der Hofener Straße einen 58-Jahre alten Radfahrer gestoßen haben, sodass sich dieser leichte Verletzungen zugezogen hat. Der 58-Jährige fuhr gegen 05.25 Uhr in der Hofener Straße mit seinem Fahrrad auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg. Als er auf Höhe des 26-Jährigen Fußgängers war, hat dieser den Radfahrer gestoßen, sodass der 58-Jährige gegen ein Geländer prallte. Alarmierte Polizeibeamte trafen den 26-Jährigen an und brachten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Klinik. Beamte der Verkehrspolizei leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den 26-Jährigen ein.

