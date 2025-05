Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, B33 neu, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B33 neu - eine Person verletzt (13.05.2025)

Steißlingen, B33neu (ots)

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 33 neu ist am Dienstagvormittag eine Person verletzt worden. Ein 52-Jähriger war mit einem Mercedes Laster auf der B33 zwischen den Anschlussstellen Radolfzell und Singen unterwegs. Auf Höhe Steißlingen wechselte er von der rechten auf die linke Spur um ein vorausfahrendes Auto zu überholen. Dabei übersah er einen von hinten kommenden BMW eines 31-Jährigen, der einen Zusammenstoß trotz Bremsen und des Versuchs Auszuweichen nicht mehr verhindern konnte. Der BMW streifte die Mittelschutzplanke und touchierte in der Folge das Heck des Lastwagens. Durch die Kollision erlitt der 31-Jährige Verletzungen. Er kam zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem nicht mehr fahrbereiten BMW entstand Blechschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, am Mercedes in Höhe von rund 2.000 Euro.

