Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Auf Trunkenheitsfahrt folgen weitere Strafanzeigen

Rastatt (ots)

Eine Anhaltekontrolle durch Beamte des Polizeireviers Rastatt hatte am Dienstagvormittag in der Kapellenstraße unangenehme Konsequenzen für einen 26-jährigen Autofahrer. Der Mittdreißiger wurde gegen 10:45 Uhr aufgrund der Benutzung eines Mobiltelefons genauer unter die Lupe genommen. Dabei konnte Alkoholgeruch beim Mercedes-Fahrers festgestellt werden. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille, weshalb in der Folge eine Blutentnahme erhoben wurde. Bei einer Überprüfung der am Mercedes angebrachten Kennzeichen stellte sich heraus, dass diese in Hamm als gestohlen gemeldet waren. Überdies wird nach derzeitigen Erkenntnissen davon ausgegangen, dass kein Versicherungsschutz für das Auto besteht. Die Eigentumsverhältnisse des Fahrzeugs sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Den 26-jährigen Mann erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Urkundenfälschung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

/af

