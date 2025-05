Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Besucher einer Eisdiele leicht verletzt

Ettenheim (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr ereignete sich in der Austraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Besucher einer Eisdiele leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 90-jähriger Opel-Fahrer beim rückwärtigen Ausparken gegen einen 25-jährigen Gast der Eisdiele gestoßen sein, der auf einem Stuhl im Außenbereich saß. Dabei wurde der junge Mann leicht verletzt. Obwohl der Opel-Fahrer von zwei Passanten auf den Vorfall aufmerksam gemacht wurde, soll dieser seine Fahrt fortgesetzt und sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt haben. Der 90-Jährige konnte wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen und sein Fahrzeug untersucht werden. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim haben Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet.

