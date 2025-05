Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Sicherheitstag 2025

Mittelbaden (ots)

Das Polizeipräsidium Offenburg wird sich am heutigen Dienstag zum achten Mal am länderübergreifenden Sicherheitstag beteiligen. Die Sicherheit im öffentlichen Raum stellt auch 2025 ein zentraler Handlungsschwerpunkt des Polizeipräsidiums Offenburg dar, weshalb im gesamten Zuständigkeitsgebiet durch rund 250 Einsatzkräften mit Unterstützung weiterer Behörden intensive Kontrollmaßnahmen, unter anderem in Form von Verkehrs- und Personenkontrollen, durchgeführt und durch Präventionsmaßnahmen begleitet werden. Ziel ist es, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu reduzieren und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger im Stadtkreis Baden-Baden, dem Ortenaukreis und dem Landkreis Rastatt zu stärken.

Neben den Maßnahmen vor Ort wird durch die Kriminalpolizei eine Informationshotline zum Thema Anlagebetrug / Cybertrading Fraud eingerichtet. In der Zeit von 10 Uhr bis 15 Uhr können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger bei den Kolleginnen und Kollegen unter der Telefonnummer 0781 / 21-2820 informieren und beraten lassen.

/am

