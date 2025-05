POL-OG: Kehl - Trunkenheitsfahrt

Lahr (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 6 Uhr, soll ein 23-Jähriger durch ein Fenster in den Aufenthaltsraum eines Autohauses in der Lotzbeckstraße eingebrochen sein. Ein Diebstahlschaden ist bislang nicht bekannt. Nachdem der Raum durchwühlt wurde machte er sich an einem Pkw zu schaffen. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelang er in das Innere des Fahrzeuges. Ein aufmerksamer Zeuge sah die Person im Fahrzeug und ...

mehr