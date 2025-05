Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Tatverdächtiger festgenommen

Lahr (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 6 Uhr, soll ein 23-Jähriger durch ein Fenster in den Aufenthaltsraum eines Autohauses in der Lotzbeckstraße eingebrochen sein. Ein Diebstahlschaden ist bislang nicht bekannt. Nachdem der Raum durchwühlt wurde machte er sich an einem Pkw zu schaffen. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelang er in das Innere des Fahrzeuges. Ein aufmerksamer Zeuge sah die Person im Fahrzeug und fertigte Lichtbilder an. Während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei vor Ort erschien der Tatverdächtige am Autohaus. Aufgrund widersprüchlicher Angaben, Schnittverletzungen an beiden Händen, sowie äußerliche Übereinstimmung mit dem vorhandenen Bildmaterial, wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier nach Lahr gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Bei dieser Durchsuchung konnte unter anderem die vermutliche Tatkleidung aufgefunden und beschlagnahmt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. /vo

