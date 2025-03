Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Frau verhindert Betrugsmasche und wird bedroht - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag bemerkte eine 29-jährige Frau einen sich anbahnenden Betrugsversuch durch einen angeblichen Mitarbeiter der Stadtwerke in der Schollstraße. Als die Frau um kurz nach 19 Uhr nach Hause zurückkehrte, bemerkte sie im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses einen unbekannten Mann, der eine Nachbarin in ein Gespräch verwickelt hatte. Sie sprach den Unbekannten auf sein Tun an. Dieser reagierte sofort aggressiv und beleidigte und bedrohte die 29-Jährige. Als der Mann sie schließlich an den Oberarmen ergriff und gegen die Hauseingangstür drückte, rief sie laut um Hilfe. Daraufhin ließ der Täter von ihr ab, verließ das Haus und fuhr mit einem schwarzen BMW davon. Das Polizeirevier Weinheim ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung gegen Unbekannt.

Der Tatverdächtige wird als ungefähr 185 cm groß, schlank und Mitte 20 beschrieben. Er hatte dunkelblonde Haare und war mit einem dunklen Pullover sowie einer dunklen Hose bekleidet. Vom äußeren Erscheinungsbild entsprach er einem westeuropäischen Phänotyp. Er sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/ 1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell