Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall durch herausgehobenen Gullideckel - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Aufgrund eines herausgehobenen Gullideckels ereignete sich am Donnerstagabend in der Heidelberger Altstadt ein Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand.

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19 Uhr hoben Unbekannte in der Friedrich-Ebert-Anlage einen Gullideckel zwischen Fahrbahn und Parkstreifen aus dessen Fassung heraus und legten ihn daneben wieder ab. Ein 61-jähriger Porschefahrer, der die Friedrich-Ebert-Straße gegen 19 Uhr befuhr und einem Radfahrer Platz machen musste, überfuhr zunächst den Gullideckel und geriet schließlich mit dem Reifen in den Abfluss des Gullis. Dabei entstanden erhebliche Schäden am Porsche, die mit rund 15.000 Euro beziffert werden können.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Verursachern dieses Verkehrshindernisses geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06321/1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell