POL-HAM: Einsatz im Bahnhofsquartier - Bekämpfung der Drogenkriminalität

Hamm-Mitte (ots) - Der Zusammenstoß mit einem Radfahrer am Dienstag, 8. April, auf dem Südring endete für eine 26-jährige Fußgängerin aus Hamm mit leichten Verletzungen in einem Hammer Krankenhaus. Der 15-jährige Radfahrer war mit seinem Gefährt auf dem Geh- und Radweg des Südrings unterwegs und wollte nach links in die Sedanstraße abbiegen. Dabei kollidierte er mit der Fußgängerin, die zum Unfallzeitpunkt die ...

