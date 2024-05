POL-OG: Durmersheim, B36 - Schwerer Verkehrsunfall

Rastatt (ots) - Unbekannte machten sich in den frühen Sonntagmorgenstunden in einer Bar in der Straße "Untere Wiesen" zu schaffen. Die ungebetenen Besucher dürften im Zeitraum zwischen 4 Uhr und 5.30 Uhr zunächst ein Fenster des Gebäudes aufgehebelt und sich dadurch Zutritt zum Thekenbereich verschafft haben. Dort entwendeten sie Bargeld aus der Kasse, bevor sie unerkannt das Weite suchten. Über die Höhe des Diebstahlschadens liegen noch keine genauen Erkenntnisse ...

