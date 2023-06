Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen auf Umleitungsstrecken zur B 10

Annweiler - Queichhambach (ots)

Die aktuellen Baumaßnahmen auf der Bundesstraße 10 zwischen der Anschlussstelle Birkweiler und Annweiler sorgen auf den Umleitungsstrecken in den umliegenden Dörfern zu erhöhtem Verkehrsaufkommen, welches die gefahrenen Geschwindigkeiten betreffend oftmals zu Unmut bei den Anwohnern führt. Vor diesem Hintergrund wurden am 20., 21. und 23.06.2023 in Queichhambach Radarkontrollen über mehrere Stunden durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 5989 Fahrzeuge gemessen und auf die Einhaltung der dortigen 30 km/h Höchstgeschwindigkeit hin überprüft. Es wurden 872 Verwarnungen festgestellt und 61 Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht. Fahrverbote mussten keine ausgesprochen werden. Somit waren an diesen drei Messtagen 15,6 % zu schnell unterwegs. Die Polizei wird auch weiterhin auf den Umleitungsstrecken Geschwindigkeitsmessungen durchführen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell