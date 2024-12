LPI-NDH: Fahrradteile von Pedelec entwendet

Nordhausen (ots) - Am Dienstag ereignete sich in der Bochumer Straße gegen 12.15 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Durch die Kollision wurde ein beteiligtes Fahrzeug so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Personen kamen nicht zu Schaden. An der Unfallstelle kam es bis zur Bergung des stark beschädigten Autos zu Verkehrsbehinderungen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

